В Липецке на несколько дней перекроют проезд по улице Семашко

7 Июль 2020 2020-07-07T11:02:38+03:00

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В этот вторник, 7 июля, в Липецке закроют проезд по улице Семашко. Движение остановится в районе дома №5. По информации пресс-службы мэрии, это случится около 13.00. Участок будет перекрыт примерно до конца недели - 10 июля.

Причина таких изменений - проведение работ. На улице Семашко к строящемуся зданию специалисты подключат инженерные коммуникации. Местные жители смогут проехать к своим домам. Тех, кто использует дорогу для сквозного проезда, просят выбирать другие маршруты.

Напомним, что утром стартовали работы по замене теплосетей на улице Папина. Они не затронут движение. Но тротуар пришлось перекрыть. А еще перенести остановку от дома №31 на 100 метров ближе к перекрестку улиц Папина и Водопьянова - к дому №31а.

ИСТОЧНИК KP.RU