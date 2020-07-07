2020-07-07T11:02:38+03:00
Общество

В Липецке на несколько дней перекроют проезд по улице Семашко

Там начнут подключать к строящемуся зданию инженерные коммуникации
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке перекроют участок дороги по улице СемашкоВ Липецке перекроют участок дороги по улице СемашкоФото: Яндекс. Карты
Изменить размер текста:

В этот вторник, 7 июля, в Липецке закроют проезд по улице Семашко. Движение остановится в районе дома №5. По информации пресс-службы мэрии, это случится около 13.00. Участок будет перекрыт примерно до конца недели - 10 июля.

Причина таких изменений - проведение работ. На улице Семашко к строящемуся зданию специалисты подключат инженерные коммуникации. Местные жители смогут проехать к своим домам. Тех, кто использует дорогу для сквозного проезда, просят выбирать другие маршруты.

Напомним, что утром стартовали работы по замене теплосетей на улице Папина. Они не затронут движение. Но тротуар пришлось перекрыть. А еще перенести остановку от дома №31 на 100 метров ближе к перекрестку улиц Папина и Водопьянова - к дому №31а.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС предупреждает: в Липецке и области грозы, ливни и сильный ветер
Под Липецком мальчишки заплыли далеко от берега и начали тонуть
В Липецке из окна больницы выпал пациент с COVID-19, которого не пустили домой
В Липецке на несколько дней перекроют проезд по улице Семашко
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 7 июля 2020 года: заболели 34 человека
Под Липецком "Киа" врезался в столб: погибла 24-летняя девушка
Во вторник 5 улиц Липецка останутся без горячей воды, еще 10 - без холодной
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 6 июля 2020 года: выписали 5 человек
Сбербанк запускает новый продукт для финансирования проектов застройщиков
Под Липецком пропал мужчина в салатовой футболке
Аномальная жара в Липецке: во вторник до +38 градусов
Под Липецком нашли 54-летнего мужчину с простреленной головой
В выходные под Липецком утонули 2 мужчин
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 6 июля 2020 года: 34 новых случая
Под Липецком водитель сбил 8-летнего велосипедиста и скрылся
Гроза в Липецке: 30000 человек остались без света, а в Подгорном молния ударила в котельную
Липчанин вынес сыра из магазина на 2600 рублей
Чуть не унесло течением: за сутки в Липецкой области спасли из воды девять человек
У 35 жителей Липецкой области выявили коронавирус на 5 июля
В Липецке в ДТП с "Волгой" велосипедист сломал ногу
МЧС предупреждает о грозе, сильном ветре и до +35 градусов в Липецке
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 4 июля 2020 года: 35 новых случаев
Под Липецком ищут 17-летнюю девушку
Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 4 июля 2020 года составило 18 человек
В Липецке в пруду на 3 участке утонул мужчина
Дорогу к Центральному пляжу отремонтируют за 55,7 млн рублей
В Липецке наказали 49 водителей, работающих без масок
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 3 июля 2020 года составило 2 473 человека
Липецкий чиновник купил жилье для детей-сирот на 7 млн дороже реальной стоимости