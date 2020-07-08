2020-07-08T15:27:15+03:00
Общество

Семьи липецких энергетиков победили в корпоративном онлайн-конкурсе, в рамках онлайн-проекта «Полезная изоляция»

В корпоративном онлайн-проекте «Полезная изоляция» приняли участие энергетики и их дети из 20-ти регионов присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье
Олег ИВАНОВ
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На открытое голосование были представлены сотни творческих работ: спортивные видеоуроки, подарки, открытки и рисунки ветеранам, песни, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и творческие работы к 100-летию ГОЭЛРО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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