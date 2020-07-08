8 Июль 2020 2020-07-08T15:27:15+03:00

Семьи липецких энергетиков победили в корпоративном онлайн-конкурсе, в рамках онлайн-проекта «Полезная изоляция»

В корпоративном онлайн-проекте «Полезная изоляция» приняли участие энергетики и их дети из 20-ти регионов присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье