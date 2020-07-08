2020-07-08T15:50:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 8 июля 2020 года составило 2 719 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 8 июля 2020 года
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Еще 43 липанина перебороли корорнавирусЕще 43 липанина перебороли корорнавирусФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 8 июля 2020 года увеличилось. За минувшие сутки медики выписали еще 43 человек. Результаты обследований показали, что они полностью здоровы. По данным регионального оперативного штаба, всего в Липецкой области вылечились 2 719 жителей.

За время пандемии в регионе COVID-19 заболели 4 060 липчан. На лечении находятся 1 322 пациента. Из них 1 094 наблюдают на дому. Остальные 228 человек лежат в больницах. У них болезнь протекает в более тяжелой форме, чем у первой группы.

Умерли 19 пациентов. Утром в оперштабе сообщили о смерти 66-летнего мужчины из Липецкого района. Он лежал в больнице с двусторонней пневмонией. У липчанина развилось острое нарушение мозгового кровообращения. также прогрессировала легочно-сердечная недостаточность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В прошлом году 122 липчанки старше 60 лет вышли замуж
В четверг 14 улиц Липецка останутся без холодной воды
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 8 июля 2020 года составило 2 719 человек
Семьи липецких энергетиков победили в корпоративном онлайн-конкурсе, в рамках онлайн-проекта «Полезная изоляция»
МЧС предупреждает: в Липецке гроза, сильный дождь и град
Коммунальная авария в Липецке: 19 улиц остались без света
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 8 июля 2020 года: снова 34 больных
Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 8 июля 2020 года составило 19 человек
Под Липецком ВАЗ выехал на встречку и врезался в автобус
Во вторник в Липецке пропал 10-летний мальчик
В Липецке мужчину, лежащего на постаменте у Вечного огня с сигаретой, выдворят из страны
На 0,5 процентных пункта Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Под Липецком женщина придавила во сне младенца: ее будут судить
МЧС предупреждает: в Липецке и области грозы, ливни и сильный ветер
Под Липецком мальчишки заплыли далеко от берега и начали тонуть
В Липецке из окна больницы выпал пациент с COVID-19, которого не пустили домой
В Липецке на несколько дней перекроют проезд по улице Семашко
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 7 июля 2020 года: заболели 34 человека
Под Липецком "Киа" врезался в столб: погибла 24-летняя девушка
Во вторник 5 улиц Липецка останутся без горячей воды, еще 10 - без холодной
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 6 июля 2020 года: выписали 5 человек
Сбербанк запускает новый продукт для финансирования проектов застройщиков