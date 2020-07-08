Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 8 июля 2020 года составило 2 719 человек

8 Июль 2020 2020-07-08T15:50:38+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 8 июля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 8 июля 2020 года увеличилось. За минувшие сутки медики выписали еще 43 человек. Результаты обследований показали, что они полностью здоровы. По данным регионального оперативного штаба, всего в Липецкой области вылечились 2 719 жителей.

За время пандемии в регионе COVID-19 заболели 4 060 липчан. На лечении находятся 1 322 пациента. Из них 1 094 наблюдают на дому. Остальные 228 человек лежат в больницах. У них болезнь протекает в более тяжелой форме, чем у первой группы.

Умерли 19 пациентов. Утром в оперштабе сообщили о смерти 66-летнего мужчины из Липецкого района. Он лежал в больнице с двусторонней пневмонией. У липчанина развилось острое нарушение мозгового кровообращения. также прогрессировала легочно-сердечная недостаточность.

ИСТОЧНИК KP.RU