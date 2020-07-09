Пожарные несколько раз выезжали тушить сухую траву под Липецком

9 Июль 2020 2020-07-09T16:41:10+03:00

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В минувшую среду, 8 июля, в Липецкой области горела трава. В 11.47 спасателям сообщили о пожаре в районе села Нижняя Матренка Добринского района. Когда пожарные прибыли на место, оказалось, что вспыхнула сухая трава. Пламя охватило площадь в 250 кв.м. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, огонь потушили. . Причину пожара устанавливают специалисты.

В тот же день на пункт дежурного поступил еще один сигнал. В деревне Падворские Выселки возле дома №12 по улице Дачная загорелась сухая трава. Площадь возгорания составила 50 кв.м. Пламя оперативно ликвидировали. Никто из людей не пострадал

Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных слудб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU