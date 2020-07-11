В Липецке лоб в лоб столкнулись ГАЗель и иномарка

11 Июль 2020 2020-07-11T14:44:59+03:00

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Этим утром, 11 июля, в Липецке произошла серьезная авария. На улице Ковалева в ДТП попали ГАЗель и иномарка. По словам очевидцев, машины столкнулись лоб в лоб.

Удар был такой силы, что ГАЗель завалилась на бок. Из кабины на дорогу вывалились поддоны с продуктами. Легковушку отбросило за край проезжей части, в кусты. В сторону цементного завода образовалась пробка.

В причинах аварии разбираются автоинспекторы. Информация о пострадавших уточняется. Сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать правила дорожного движения. Помните, что от ваших действий зависит не только здоровье близких, но и жизни других людей. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

В Липецке лоб в лоб столкнулись ГАЗель и легковушка.

ИСТОЧНИК KP.RU