В Липецке лоб в лоб столкнулись ГАЗель и иномарка
Этим утром, 11 июля, в Липецке произошла серьезная авария. На улице Ковалева в ДТП попали ГАЗель и иномарка. По словам очевидцев, машины столкнулись лоб в лоб.
Удар был такой силы, что ГАЗель завалилась на бок. Из кабины на дорогу вывалились поддоны с продуктами. Легковушку отбросило за край проезжей части, в кусты. В сторону цементного завода образовалась пробка.
В причинах аварии разбираются автоинспекторы. Информация о пострадавших уточняется. Сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать правила дорожного движения. Помните, что от ваших действий зависит не только здоровье близких, но и жизни других людей. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".
В Липецке лоб в лоб столкнулись ГАЗель и легковушка.
ИСТОЧНИК KP.RU