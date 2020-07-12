У 32 жителей Липецкой области выявили коронавирус 12 июля

фото из архива "КП". Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным на 12 июля, в Липецкой области заразились коронавирусом 32 человека. Всего за время эпидемии в регионе зафиксировали 4190 инфицированных.

Выздоровели 2847 пациентов, накануне окончили лечение еще 34 человека. 19 липчан с подтвержденным Covid-19 умерли.

8 июля оперштаб сообщил о смерти 66-летнего мужчины из Липецкого района. Пожилой мужчина лежал в больнице с двусторонней пневмонией. Ее вызвала коронавирусная инфекция. Болезнь протекала в тяжелой форме. Из-за этого развилось острое нарушение мозгового кровообращения. Одновременно прогрессировала легочно-сердечная недостаточность.