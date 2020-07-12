2020-07-12T11:39:44+03:00
Происшествия

В Липецкой области подросток соскочил с надувного круга и чуть не утонул

На берегу ему оказали помощь
Анна ГРЕБЕНКИНА
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С 1 июня в регионе утонули 27 человек.С 1 июня в регионе утонули 27 человек.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
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Инцидент случился в городе Данков 11 июля. Как сообщили в региональном УГПСС, около половины шестого вечера 17-летний подросток отплыл далеко от берега, соскочил с надувного круга и начал тонуть. Спасатели вовремя отреагировали на сигнал о помощи и вытащили из воды парня. После того, как юношу доставили на берег, ему оказали первую медицинскую помощь.

Напомним, ранее в ГУ МЧС по Липецкой области сообщили, что с 1 июня в регионе утонули 27 человек, среди которых было двое детей. 16 июня в Липецке утонула 11-летняя девочка. А в селе Крещенка Хлевенского района спасатели достали из воды тело 7-летнего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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