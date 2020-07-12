2020-07-12T23:53:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Липецкой области 12 июля 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как изменилась статистика по заболевшим в Липецкой области
Анна ГРЕБЕНКИНА
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За последние сутки в регионе выявили 32 новых случая Covid-19. Распределение зараженных по муниципалитетам следующее: Липецк - 9, Елец и Тербунский район - по три, Грязинский район - 8, Данковский - два, Лебедянский,Усманский и Хлевенский районы - по одному, Липецкий район - 4. Всего в Липецкой области зарегистрировали 4190 случаев коронавируса.

Еще пять человек в регионе окончили лечение, общее количество выздоровевших - 2852 липчанина. 19 пациентов умерли. 1319 - на лечении. В больницах находятся: 213 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», 372 - с подозрением на инфекцию, лечатся на дому - 1106 пациентов с легкой формой COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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