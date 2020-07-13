"Начала захлебываться и практически ушла под воду": в Липецке спасли девятилетнюю девочку

13 Июль 2020 2020-07-13T00:04:48+03:00

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Липецкие спасатели вытащили из воды девятилетнюю девочку. Как рассказали в региональном Управлении государственной противопожарной спасательной службы, ЧП произошло 12 июля в районе пляжа ЛТЗ областного центра. Около 13.20 маленькая девочка отплыла далеко от берега и перевернулась с надувного круга. Малышка начала захлебываться и практически целиком ушла под воду.

- Сотрудники увидели, что девочка тонет и быстро отреагировали. После того, как ребенка доставили на берег, ей оказала помощь медсестрой поста, а сотрудники управления провели профилактическую беседу по правилам поведения на воде, - сообщили в ведомстве.

Напомним, накануне аналогичная ситуация случилась в Данкове. Там 17-летний подросток далеко заплыл, соскочил с надувного круга и начал тонуть.

ИСТОЧНИК KP.RU