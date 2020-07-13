Под Липецком ревнивый муж пытался сжечь дорогой автомобиль жены

13 Июль 2020 2020-07-13T08:37:08+03:00

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В Липецкой области ревнивый муж стал фигурантом уголовного дела. Семейный конфликт, после которого супруга обратилась в полицию, произошел в Ельце.

Согласно заявлению, которое поступило в правоохранительные органы 7 июля, супруги поссорились на почве ревности. После конфликта ревнивый муж решил сжечь принадлежащую жене новую дорогую машину 2019 года выпуска.

Мужчина вышел на улицу, щедро облил автомобиль бензином и уже собирался поджечь. Но ревнивца остановили проходящие мимо люди. По данным полиции, вредитель ранее уже привлекался к уголовной ответственности. На этот раз, как сообщили в пресс-службе УМВД региона, уголовное дело возбудили по части 2 статьи 167 УК РФ – покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога. Ревнивцу грозит максимум до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU