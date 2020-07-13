Под Липецком мужчина едва не утонул в реке Дон из-за судороги

13 Июль 2020 2020-07-13T09:18:43+03:00

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Очередное происшествие на воде случилось минувшим вечером, в воскресенье 12 июля, в городе Задонск Липецкой области. Там на реке Дон в районе старого моста едва не утонул 36-летний мужчина.

По данным спасателей, все произошло в 18.50. Один из отдыхающих заплыл слишком далеко от берега, но внезапно у человека в воде свело ногу и он начал тонуть. Благо тонущего в реке мужчину вовремя заметили спасатели и успели прибыть на помощь.

Человека оперативно вытащили из воды и доставили на берег. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГПСС, трагедии не произошло благодаря оперативным действиям спасателей.

На берегу мужчине помогла медсестра, а затем с ним побеседовали спасатели и напомнили о правилах безопасного поведения на воде. Напомним, что за день до этого в самом Липецке в районе пляжа ЛТЗ едва не утонула 9-летняя девочка, которая соскочила с круга и начала захлебываться.

ИСТОЧНИК KP.RU