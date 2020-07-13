2020-07-13T09:18:43+03:00
Происшествия

Под Липецком мужчина едва не утонул в реке Дон из-за судороги

Человека успели вовремя достать из воды спасатели
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Мужчину спасли на пляжеМужчину спасли на пляжеФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Очередное происшествие на воде случилось минувшим вечером, в воскресенье 12 июля, в городе Задонск Липецкой области. Там на реке Дон в районе старого моста едва не утонул 36-летний мужчина.

По данным спасателей, все произошло в 18.50. Один из отдыхающих заплыл слишком далеко от берега, но внезапно у человека в воде свело ногу и он начал тонуть. Благо тонущего в реке мужчину вовремя заметили спасатели и успели прибыть на помощь.

Человека оперативно вытащили из воды и доставили на берег. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГПСС, трагедии не произошло благодаря оперативным действиям спасателей.

На берегу мужчине помогла медсестра, а затем с ним побеседовали спасатели и напомнили о правилах безопасного поведения на воде. Напомним, что за день до этого в самом Липецке в районе пляжа ЛТЗ едва не утонула 9-летняя девочка, которая соскочила с круга и начала захлебываться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке на Сырском Руднике снесут здание заброшенного детсада
В Липецке выпускника выгнали с ЕГЭ из-за шпаргалки
Буйный отморозок под Липецком убил женщину, напал с ножом на свидетельницу и ударил полицейского
В Липецке ночью спасатели снимали с дерева пьяного «Бэтмэна»
Известного блогера удивили пластиковые фонари в Нижнем парке
В перевернувшемся «Пежо» под Липецком погибли два человека
Сбер Бизнесбот поможет снизить нагрузку и расходы контакт-центров компаний
Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму кредита по программе «Ипотека 6,5%»
В Липецке боксер убил дзюдоиста кирпичом и пытался вывезти тело на машине
МЧС предупреждает: в Липецке и области гроза, ливни, град
В Липецке шесть женщин отдали мошенникам почти 1.5 млн рублей
На утро 13 июля коронавирусом в Липецке заболели 33 человека
В Липецкой области подростки выкрали из иномарки 73 000 рублей
Под Липецком мужчина едва не утонул в реке Дон из-за судороги
Под Липецком ревнивый муж пытался сжечь дорогой автомобиль жены
"Начала захлебываться и практически ушла под воду": в Липецке спасли девятилетнюю девочку
Карта распространения коронавируса в Липецкой области 12 июля 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Липецкой области подросток соскочил с надувного круга и чуть не утонул
У 32 жителей Липецкой области выявили коронавирус 12 июля
Под Липецком фирму оштрафовали за повреждение археологического памятника
В Липецке лоб в лоб столкнулись ГАЗель и иномарка
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 11 июля 2020 года составило 4 158