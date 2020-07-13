В Липецкой области подростки выкрали из иномарки 73 000 рублей

13 Июль 2020 2020-07-13T10:24:38+03:00

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В Липецке раскрыли угон, который произошел в конце прошлой недели. В полицию обратилась 28-летняя девушка и рассказала, что у нее от дома по улице Малиновая пропал «ВАЗ-2114». За выходные сотрудники полиции вышли на след угонщика. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, им оказался 20-летний житель села Доброе. Парень уже во всем признался, «четырнадцатую» тоже нашли.

Кроме этого 11 и 12 июля в Липецкой области раскрыли еще ряд преступлений, связанных с транспортом. Так в Ельце поймали подростков, которые на улице Карьерной вытащили из «Фольксвагена-Каравелла» 73 400 рублей. Воришками оказались двое несовершеннолетних.

А в самом Липецке задержали 32-летнего мужчину, который украл аккумулятор из «девятки» на улице Стаханова.

По каждому случаю возбудили уголовные дела, фигурантам грозит максимум до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU