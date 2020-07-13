2020-07-13T10:24:38+03:00
Происшествия

В Липецкой области подростки выкрали из иномарки 73 000 рублей

А в областном центре нашли угнанный у девушки «ВАЗ»
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В Липецке раскрыли угон и кражу денег из автоВ Липецке раскрыли угон и кражу денег из автоФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке раскрыли угон, который произошел в конце прошлой недели. В полицию обратилась 28-летняя девушка и рассказала, что у нее от дома по улице Малиновая пропал «ВАЗ-2114». За выходные сотрудники полиции вышли на след угонщика. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, им оказался 20-летний житель села Доброе. Парень уже во всем признался, «четырнадцатую» тоже нашли.

Кроме этого 11 и 12 июля в Липецкой области раскрыли еще ряд преступлений, связанных с транспортом. Так в Ельце поймали подростков, которые на улице Карьерной вытащили из «Фольксвагена-Каравелла» 73 400 рублей. Воришками оказались двое несовершеннолетних.

А в самом Липецке задержали 32-летнего мужчину, который украл аккумулятор из «девятки» на улице Стаханова.

По каждому случаю возбудили уголовные дела, фигурантам грозит максимум до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке на Сырском Руднике снесут здание заброшенного детсада
В Липецке выпускника выгнали с ЕГЭ из-за шпаргалки
Буйный отморозок под Липецком убил женщину, напал с ножом на свидетельницу и ударил полицейского
В Липецке ночью спасатели снимали с дерева пьяного «Бэтмэна»
Известного блогера удивили пластиковые фонари в Нижнем парке
В перевернувшемся «Пежо» под Липецком погибли два человека
Сбер Бизнесбот поможет снизить нагрузку и расходы контакт-центров компаний
Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму кредита по программе «Ипотека 6,5%»
В Липецке боксер убил дзюдоиста кирпичом и пытался вывезти тело на машине
МЧС предупреждает: в Липецке и области гроза, ливни, град
В Липецке шесть женщин отдали мошенникам почти 1.5 млн рублей
На утро 13 июля коронавирусом в Липецке заболели 33 человека
В Липецкой области подростки выкрали из иномарки 73 000 рублей
Под Липецком мужчина едва не утонул в реке Дон из-за судороги
Под Липецком ревнивый муж пытался сжечь дорогой автомобиль жены
"Начала захлебываться и практически ушла под воду": в Липецке спасли девятилетнюю девочку
Карта распространения коронавируса в Липецкой области 12 июля 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Липецкой области подросток соскочил с надувного круга и чуть не утонул
У 32 жителей Липецкой области выявили коронавирус 12 июля
Под Липецком фирму оштрафовали за повреждение археологического памятника
В Липецке лоб в лоб столкнулись ГАЗель и иномарка
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 11 июля 2020 года составило 4 158