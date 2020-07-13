На утро 13 июля коронавирусом в Липецке заболели 33 человека

13 Июль 2020 2020-07-13T10:50:01+03:00

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По данным оперативного штаба по коронавирусу, на утро 13 июля COVID-19 в Липецке выявили у 33 человек. Всего сначала эпидемии коронавируса заразились 4223 жителей Липецкой области.

2852 человека благополучно выздоровели, умерли – 19 человек умерли. С учетом выздоровевших и умерших на утро 13 июля в Липецкой области официально активно зараженных коронавирусом 1352 человека. Больше 1000 из них переносят вирус в легкой форме и получают лечение на дому. При этом в инфекционных госпиталях, помимо пациентов с подтвержденным диагнозом, остаются еще около 350 человек с подозрением на выделение вируса.

Число новых зараженных COVID-19 в сутки в Липецке плавно продолжает снижаться.

ИСТОЧНИК KP.RU