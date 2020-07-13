В Липецке шесть женщин отдали мошенникам почти 1.5 млн рублей

13 Июль 2020 2020-07-13T11:08:54+03:00

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Несмотря на многочисленные предупреждения с описанием популярных схем мошенничества, люди продолжают отдавать аферистам крупные суммы. По данным пресс-службы УМВД области, в Липецке 4 женщины поверили в «службу безопасности банка» и одна пенсионерка доверила деньги «коммунальщикам».

Например, 43-летнюю липчанку убедили, что ей нужно отменить операцию по оформлению кредита – женщина назвала реквизиты и код, и лишилась 406 000 рублей. Еще три женщины в Липецке 32, 43 и 24 лет поверили, что кто-то пытается снять деньги с их счетов и перевели мошенникам 350 000 рублей, 529 000 рублей 15000 рублей соответственно.

В Краснинском районе 57-летняя пенсионерка поверила в обновление программы и отдала злодею 144 890 рублей. Еще одна 88-летняя женщина стала жертвой социальных мошенников, которые пришли к ней в квартиру и представились работниками газовой службы. После ухода аферистов у пенсионерки пропали 35000.

В общей сложности жертвы аферистов лишились почти 1 500 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU