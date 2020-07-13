2020-07-13T11:46:08+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Липецке и области гроза, ливни, град

Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с
Юлия КЛЮЕВА
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На Липецк надвигается непогодаНа Липецк надвигается непогодаФото: Юлия КЛЮЕВА
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Спасатели вновь предупреждают липчан о непогоде. В этот понедельник, 13 июля, на Липецк и область может обрушиться стихия. В ближайшие 1-4 часа и с сохранением в течении дня ожидается гроза, ливни. В отдельных районах может выпасть град. При грозе восточный ветер усилится до 15-20 м/с.

Напомним, что в такую погоду лучше оставаться дома. Не выходить из зданий. Во время грозы - отключить электроприборы и закрыть окна. Сквозняк может привлечь шаровую молнию. От сильного ветра нельзя прятаться за рекламными щитами, остановками, у стен зданий, а также становиться под электропроводами. Если град застал вас в машине, отвернитесь от стекол. Прикройте глаза руками или одеждой. Детей лучше закрыть своим телом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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