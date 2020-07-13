В Липецке боксер убил дзюдоиста кирпичом и пытался вывезти тело на машине

В Липецке расследуют жуткое преступление, которое произошло в конце прошлой неделе. Все случилось 9 июля, когда четверо мужчин что-то бурно отмечали. В компании выпивали два спортсмена: 27-летний дзюдоист из Сселок и 46-летнйи боксер.

В какой-то момент между пьяными спортсменами разгорелся конфликт, словесная перепалка переросла в демонстрацию профессионального мастерства. По версии следствия, сначала боксер избил дзюдоиста кулаками, но этого показалось недостаточно, и он добил парня несколькими ударами кирпича по голове.

Когда молодой спортсмен перестал подавать признаки жизни, боксер решил избавиться от тела. Он собирался вывезти труп ан машине, но план провалился, в итоге убитого бросили прямо на улице Пушкина у частного дома в Сселках. Тело нашли местные и позвонили в полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, дело возбудили по части 1 статьи 105 УК – убийство. По данным следствия, у боксера уже есть судимости, в том числе и за побои. Его уже взяли под стражу, но мужчина не признает вину и отказывается давать показания. Сейчас ему грозит до 15 лет.