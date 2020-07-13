2020-07-13T14:04:41+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму кредита по программе «Ипотека 6,5%»

Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму кредита в рамках программы ипотечного кредитования с господдержкой (программа "Ипотека 6,5%")
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Максимальная сумма кредита для приобретения квартиры в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области теперь составляет 12 млн рублей. Для покупки жилья в других городах и регионах - 6 млн рублей.

Оформить ипотеку на квартиру в новостройке по льготной ставке 6,5% можно до 1 ноября 2020 года. При сумме кредита от 5 млн рублей ставка составляет 5,99%. Минимальный размер обязательного первоначального взноса — 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Банк принимает также средства социальной субсидии и/или материнского (семейного) капитала при наличии.

Подача заявки возможна с предоставлением минимального пакета документов — паспорта гражданина РФ и второго документа на выбор: ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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