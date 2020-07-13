2020-07-13T14:27:55+03:00
Происшествия

В перевернувшемся «Пежо» под Липецком погибли два человека

За трое суток на дорогах области в 13 авариях пострадали 18 человек и 4 погибли
Лия МУРАДЬЯН
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За три дня на дорогах области в ДТП погибли 4 человекаЗа три дня на дорогах области в ДТП погибли 4 человекаФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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По данным ГИБДД региона за прошедшие три дня, с 10 по 12 июля, на дорогах Липецкой области в 13 авария пострадали 18 человек и 4 погибли. Серьезная трагическая авария произошла в субботу, 11 июля, в 23.41 на трассе М-4 «Дон» в Хлевенском районе. Та не справился с управлением 24-летний водитель «Пежо-308». Иномарка вылетела с дороги и перевернулась. В аварии погиб водитель и его пассажир, личность которого пока не установили. По данным автоинспекторов, причиной ДТП стало превышение скорости.

Еще одна похожая авария случилась в те же сутки в 3.48 утра в Чаплыгинскоим районе области. Там на трассе Чаплыгин – Дубовое перевернулась «девятка» с 23-летним водителем. Сам молодой водитель скончался в «скорой» по дороге в больницу, два его пассажира, 25-летнитй парень и 26-летняя девушка, с травмами в больнице.

12 июля в Измалковском районе на полевой дороге деревни Матвеевка не справился с управлением 51-летний водитель «ВАЗ-2110». «Десятка» перевернулась, пострадали водитель и 40-лдетняя пассажирка.

В те же сутки на трассе М-4 «Дон» в Становлянском районе 45-летний водитель «Хундай» влетел в стоящий «ДАФ» с полуприцепом «Шмитц Каргобул», а затем сбил 48-летнего пешехода. Пешеход погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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