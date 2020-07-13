2020-07-13T15:29:14+03:00
Происшествия

В Липецке ночью спасатели снимали с дерева пьяного «Бэтмэна»

Мужчина застрял ногой между сучьями на высоте 8 метров, благодаря чему не разбился [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Мужчина застрял на дереве в ЛипецкеМужчина застрял на дереве в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.
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Последствия странных душевных порывов нетрезвого мужчины пришлось устранять липецким спасателям. Все случилось в субботу вечером, 11 июля, на Левобережной улице. Там внимание прохожих привлекли истошные вопли, которые доносились откуда-то из-под кроны тополя.

Как оказалось, на дереве застрял человек, и очевидцы вызвали на место спасателей, которые окрестили верхолаза Бэтмэном. Как и зачем 40-летний Бэтмэн оказался на 8-метровой высоте, он объяснить не смог, поскольку был сильно пьян. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, мужчина пребывал почти в бессознательном состоянии

Пьяного липчанина сняли с дерева Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Пьяного липчанина сняли с дереваФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

«Летучую мышь» снимали с тополя с помощью альпинистского снаряжения. Как рассказал руководителя дежурной смены городских спасателей Денис Сундеев, мужчине очень повезло застрять ногой между сучьев, только благодаря этому он не упал вниз с высоты 8 метров. Липчанина спустили на землю около 23.00 после чего передали бригаде медработников.

Комментируя случившееся, начальник ГО и ЧС Николай Новиков попросил липчан не совершать безрассудные поступки, которые могут стоить кому-то здоровья или жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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