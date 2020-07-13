2020-07-13T15:47:14+03:00
Происшествия

Буйный отморозок под Липецком убил женщину, напал с ножом на свидетельницу и ударил полицейского

Опасного злодея признали вменяемым
Лия МУРАДЬЯН
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Крайне опасного отморозка будут судить в Липецкой области. 38-летний житель села Дубовец Долгоруковского района обвиняется сразу по 4 статьям УК, включая особо тяжкие: угроза убийством, убийство, покушение на убийство и применение насилия в отношении представителя власти.

Пьяный буйный мужчина устроил кровавую бойню 21 апреля. По данным следствия, сначала негодяй ударил ножом в живот лежавшую на диване 38-летнюю женщину, а затем попытался зарезать оказавшуюся рядом 19-летнюю свидетельницу преступления. Изверг кинулся на девушку, целясь ножом в живот, но та смогла отбиться, подставив под удар ногу. Девушка толкнула неадекватного мужчину и, когда тот упал, смогла вывести раненную подругу и дотащить до местного фельдшерского пункта. Но рана 38-летней женщины оказалась слишком тяжелой, спасти жертву не удалось.

Медики сообщили о случившемся в полицию, и когда стражи порядка доставили отморозка в отдел, тот набросился еще и на полицейского – ударил в грудную клетку. На время следствия неадекватного мужчину от общества изолировали. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, вину он признал лишь частично. Эксперты признали мужчину вменяемым и дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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