Под Липецком 80-летний пенсионер врезался в 15-летнюю мопедистку и скрылся

14 Июль 2020 2020-07-14T11:11:34+03:00

15-летняя мопедистка и ее 17-летняя пассажирка пострадали в ДТП под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

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За минувшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировано 1 901 нарушение правил дорожного движения. По информации пресс-службы регионального УГИБДД, 3 водителей привлекли к ответственности за "пьяную езду". Еще 16 человек не пристегнулись во время движения. Автомобилисты 1 597 раз превысили скорость. Также произошло 25 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

Накануне, 13 июля, в Грязях столкнулись "Форд Фокус" и "Лада-21074". Травмы получила 29-летняя женщина за рулем иномарки. В отечественной машине пострадал 46-летний водитель и трое пассажиров. По предварительным данным, причина аварии - высокая скорость "Форда". Автомобиль вынесло на встречку.

В понедельник в Чаплыгинском районе столкнулись СЕАЗ-1113 и 15-летняя мопедистка. Водитель легковушки не пропустил мопед, хотя последний двигался по главной дороге. В ДТП пострадала школьница, а также ее 17-летняя пассажирка. Им оказали помощь в больнице, а затем отпустили. Водитель машины скрылся с места происшествия. В течение часа его задержали автоинспекторы. За рулем "Оки" оказался 80-летний пенсионер.

В тот же день в Липецком районе в селе Новая Деревня 23-летняя автоледи за рулем "Лады-Приоры" сбила 51-летнего велосипедиста. Пострадавшего госпитализировали.

В Липецке на кольце ЛТЗ ВАЗ протаранил "Ладу Калину". Водитель въехал легковушке в заднюю часть машины, когда выезжал на крайнюю левую полосу.

В Липецке ВАЗ протаранил легковушку.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU