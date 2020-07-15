В Липецке иномарка после ДТП въехала в фасад ресторана

15 Июль 2020 2020-07-15T09:49:10+03:00

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Серьезная авария случилась этим утром, 15 июля, в центре Липецка – на пересечении улиц Первомайская и Фрунзе. Там на светофоре столкнулись «ВАЗ-2107» и «Дэу Равон»

От удара иномарка вылетела за перекресток, преодолела пешеходный переход, заехала на тротуар и впечаталась в фасад ресторана на улице Фрунзе. Благо пешеходов в тот момент на тротуаре и на «зебре» не было, поэтому никого не придавило.

ДТП на перекрёстке ул Первомайская и Фрунзе.vk.com/myregion48

При ударе в стену ресторана «Дэу» получила серьезные повреждения. На иномарке оказалась разбита вся передняя часть, вывернуло колеса и сработали подушки безопасности. По словам очевидцев, кого-то из участников ДТП увезли с места на машине «Скорой помощи». Судя по всему это было водитель иномарки.

На стене ресторана также обвалилась часть отделки фасада. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют, что стало причиной аварии и кто виноват.

ИСТОЧНИК KP.RU