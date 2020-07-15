Ночью в Липецке сгорели «Фольксваген» и «Мерседес»

15 Июль 2020 2020-07-15T10:26:41+03:00

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Серьезный автопожар случился этой ночью, 15 июля, на улице Космонавтов в Липецке. Там у дома №20/1 загорелись сразу две дорогие иномарки: «Мерседес Е200» и «Фольксваген Тигуан».

Пожар начался после полуночи. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области, сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 0.55 ночи. На место тут же выехали 2 отделения 7 и 9 пожарных частей.

Горящие автомобили потушили, но спасти ничего не удалось. Обе иномарки общей стоимостью более 3.5 миллионов рублей выгорели до основания кузова. К счастью, люди не пострадали. В настоящее время по данному факту проходит проверка. Что стало причиной возгорания теперь предстоит выяснить экспертам.

ИСТОЧНИК KP.RU