Под Липецком школьник на мопеде влетел в иномарку – подросток в больнице

15 Июль 2020 2020-07-15T13:29:57+03:00

За сутки на дорогах области в трех ДТП пострадали 4 человека

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Авария с участием школьника произошла во вторник, 14 июля, в Добринском районе Липецкой области. Там на улице Первомайской станции Хворостянка 14-летний парень на мопеде «Альфа» ударился об «Шевроле Ниву», за рулем которой была 45-летняя женщина. По данным ГИБДД региона, подросток нарушил правило расположения транспорта на проезжей части. В результате ДТП школьника увезли в больницу.

В те же сутки на трассе в Измалковском районе 43-летний водитель «Тойоты» не уступил дорогу «Ниве Шевроле» с 52-летним водителем. Оба водителя в больнице.

В самом Липецке на улице Ковалева 30-летний мужчина на «пятерке» въехал в «Хендай Санта Фе». В ДТП пострадала 50-летняя пассажирка иномарки.

Всего за сутки на дорогах региона в трех авариях травмы получили 4 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU