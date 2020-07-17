Жара ушла: в пятницу в Липецке максимум до +26 градусов

17 Июль 2020 2020-07-17T08:07:08+03:00

В Липецке тепло и без дождей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В выходные будет прохладно, но без дождей

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Аномальная жара сменилась прохладой. В пятницу, 17 июля, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, преимущественно без осадков. Температура ночью от 9 до 14 градусов тепла.

В светлое время суток воздух в регионе прогреется до 21-26 градуса выше ноля. Ветер западной четверти 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 742 мм рт.ст.

В субботу, 18 июля, в Липецке жарче не станет. Ночью около 13 градусов тепла. Днем столбик термометра максимум поднимется до +23 градусов. Ветер северо-западный 5-7 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 749 мм рт.ст.

Тьма с каждым днем приближается. День длится 16 часов 14 минут. Восход в 4.20. Заходит солнце в 20.34.

ИСТОЧНИК KP.RU