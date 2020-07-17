2020-07-17T10:49:26+03:00
Происшествия

В Липецке мужчина 10 дней прятал труп убитого бывшего зятя

54-летний мужчина написал явку с повинной, но на время следствия будет под стражей
Лия МУРАДЬЯН
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Тестю грозит 15 летТестю грозит 15 летФото: СУ СК РФ по Липецкой области
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В Липецке заключили под стражу 54-летнего обвиняемого в убийстве зятя, чье тело нашли в коллекторе в районе Сокола. Преступление произошло 3 июня, когда 30-летний мужчина пришел в гости к бывшим родственникам. Посиделки с алкоголем закончились конфликтом, во время которого гость ударил хозяина дома.

По версии следствия, в ответ бывший тесть воткнул нож в шею зятю на глазах у дочери, тело закопали в огороде, затем достали и сбросили в канализацию. Позже мужчина сам написал явку с повинной.

Защита ходатайствовала о мере пресечения без заключения под стражу. Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, несмотря на явку, подозреваемый 10 дней не сообщал об убийстве, поэтому суд пришел к выводу, что он может скрыться от следствия или оказать давление на очевидцев. В итоге тестя отправили под стражу на 2 месяца – до 15 сентября. Мужчине грозит 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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