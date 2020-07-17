2020-07-17T15:28:45+03:00
Общество

Владимиру Ярушеву пожаловались на работу энергетиков в Липецке

Руководитель Минстроя России провел совещание в Липецкой области
Лия МУРАДЬЯН
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Руководитель Минстроя в Липецкой областиРуководитель Минстроя в Липецкой областиФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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В Липецкую область с рабочей поездкой прибыл руководитель Минстроя России Владимир Якушев. После встречи с губернатором Игорем Артмоновым, министр провел совещание о проекту «Жилье и городская среда» и встретился с застройщиками в Ельце. Владимиру Якушеву показали парки и другие благоустроенные объекты.

В ходе совещания министру строительства и ЖКХ России пожаловались на работу «Квадры» в регионе, касательно начислений за отопление. Множество жалоб на компанию поступают губернатору от жителей региона.

Владимир Якушев рекомендовал решить эти проблемы, губернатор признал проблему и сообщил, что администрация будет судиться с компанией.

– Вынужден признать неудовлетворительной работу компании «Квадра» в Липецкой области, – отметил на совещании Игорь Артамонов. – Нет пояснения перед жителями о платежках, проводимых работах, почему именно такая плата. Мы будем вынуждены перейти к судебным искам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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