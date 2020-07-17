2020-07-17T15:45:17+03:00
Общество

В Липецке хотят расширить до трех полос улицу Папина – в мэрии ждут мнения горожан

Какие там должны быть пешеходные зоны и велодорожки будут обсуждать с жителями до 18 августа
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке начинаются общественные обсуждения по поводу благоустройства улицы Папина. Проезжую часть загруженной улицы, от Юных Натуралистов до Доватора, хотят расширить до трех полос – сделать шире на 3.5 метра. По проекту по обе стороны дороги должны быть широкие пешеходные зоны, велодорожки с двусторонним движением, деревья и парковочные места. Провода уберут под землю.

Обсуждения начались в эту пятницу, 17 июля, и продлятся до 18 августа. Мэрия хочет услышать мнение липчан, как именно должна выглядеть улица Папина. Проект и макет выставят с 24 июля в здании на Театральной, 1. и на официальных сайтах администрации и департамента строительства.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, окончательный проект утвердят с учетом пожеланий липчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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