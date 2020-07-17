Число выздоровевших от коронавируса в Липецке за сутки 17 июля составило 92 человек

17 Июль 2020 2020-07-17T16:54:41+03:00

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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 17 июля 2020 года составило 3256 человек. По данным оперативного штаба, за текущие сутки в регионе выздоровели 92 человека с COVID-19. Это почти в три раза больше, чем количество новых зараженных за тот же период.

Количество людей на лечении продолжает снижаться, по последним данным активно заражены 1065 человек. Из них в инфекционных госпиталях лежат только 242 жителя области, остальные лечатся дома. Еще 280 человек остаются в больницах с подозрением на выделение вируса.

Напомним, на утро в регионе зарегистрировали 31 новых случай коронавиурсной инфекции. Картина распространения COVID-19 в регионе за сутки следующая: Липецк – 14 человек, Задонский район – 5, по 3 новых случая в Липецком и Тербунском и по одному в Грязинском, Лебедянском, Елецком районах и в Ельце.

ИСТОЧНИК KP.RU