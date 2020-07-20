2020-07-20T14:51:10+03:00
Общество

Липецким педагогам назначили новые выплаты

От 5 до 10 тыс. рублей будут получать классные руководители ежемесячно
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкие педагоги получат новые выплатыЛипецкие педагоги получат новые выплатыФото: Юлия КЛЮЕВА
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Педагоги Липецка и региона получат новые выплаты. Денежное вознаграждение предусмотрено для классных руководителей. Соответствующее постановление подписал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Документ вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

Классным руководителям добавят ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей. Учителя, у которых 2 и более классных руководств, начнут получать по 10 тыс. рублей. Деньги выделят из федерального бюджета в рамках государственной программы "Развитие образования".

Как пояснили "КП-Липецк" в пресс-службе регионального управления образования и науки, у классных педагогов останется выплата в 5 тыс. из областной казны. Новое денежное поощрение не отменит прежнего вознаграждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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