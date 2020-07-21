В Белгородской области за год на 31% выросло число потребительских кредитов, выданных в «Сбербанк Онлайн»

21 Июль 2020 2020-07-21T16:20:08+03:00

Займ в Сбербанке можно получить на срок от 3 месяцев до 5 лет в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей

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За первые 6 месяцев текущего года Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк выдал более 227,9 тысячи потребительских кредитов на общую сумму свыше 44,2 млрд рублей. При этом по итогам первого полугодия 2020 года на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло количество кредитов, выданных онлайн: на 1 июля количество таких кредитов в Черноземье превысило 149,6 тысяч.

В Центрально-Черноземном банке Сбербанка отмечают, что самый большой прирост по количеству онлайн-кредитов зафиксирован в Орловской области. По итогам первого полугодия посредством дистанционных каналов банка здесь выдано почти 16 тысяч кредитов, что на 43% кредитов больше, чем в прошлом году. В Белгородской области прирост составил 31% (36,1 тысячи кредитов), в Воронежской - 25% (почти 43,4 тысячи кредитов), в Курской - 36% (18,2 тысячи кредитов), в Липецкой - 35% (18,4 тысячи кредитов), в Тамбовской - 28% (почти 17,7 тысячи кредитов).

Александр Закурдаев, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Сегодня две трети потребительских кредитов в нашем банке выдается онлайн. Клиенты могут получить кредит, не выходя из дома. На прошлой неделе Сбербанк представил масштабное обновление мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Теперь в приложении можно ознакомиться с лимитами по всем доступным кредитным продуктам: клиенту достаточно только рассчитать свой кредитный потенциал. Новые возможности помогут жителям Черноземья в реализации собственных планов».

Напомним, в конце июня Сбербанк снизил процентные ставки на три кредитных продукта банка: «Потребительский кредит без обеспечения», «Потребительский кредит под поручительство» и «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов». На минимальные ставки могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка; размер ставки также зависит от суммы и вида кредита и наличия поручителя. Потребительский кредит в Сбербанке можно получить на срок от 3 месяцев до 5 лет в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей. Оформить заявку можно как в офисе банка, так и в «Сбербанк Онлайн». Рассмотрение кредитной заявки займет всего несколько минут. С подробными условиями потребительского кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте банка.

ИСТОЧНИК KP.RU