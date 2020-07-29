Липчан предупреждают о высокой пожароопасности

29 Июль 2020 2020-07-29T09:16:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В эту среду, 29 июля, в Липецке и области неблагоприятные условия. Как сообщили в пресс-службе мэрии, ожидается высокая пожароопасность. Горимость 4 класса из 5 возможных.

Липчан призывают соблюдать правила пожарной безопасности. Не нужно поджигать сухую траву, разводить костры, бросать непотушенные окурки, оставлять мусор и стекло на природе, а также ткани, пропитанные горючими жидкостями. Только за минувшие выходные спасатели 15 раз выезжали на тушение горящей травы. В случае пожара звонить на единый номер вызова экстренных служб "112", либо по телефонам "01", "101".

Напомним, что этим днем в регионе прогреется до 31 градуса выше ноля. Но уже в четверг в области станет холоднее. Температура опустится до +24. Возможны грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU