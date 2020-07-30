2020-07-30T17:55:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В Липецкой области окончательно отменили пропуска по коронавирусу, но продлили запрет на массовые мероприятия

Изменения в постановление о мерах безопасности вступят в силу 1 августа
Лия МУРАДЬЯН
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Губернатор подписал изменения в постановлении «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области».

В частности в регионе в связи с коронавирусом еще на месяц продлили запрет на массовые мероприятия – он будет действовать до 31 августа. Но в некоторых случаях могут сделать исключения. Если ситуация с COVID-19 останется стабильной, администрация может разрешить массовый сбор людей для спортивных, культурных, рекламных и досуговых мероприятий. Все будет зависеть от оценки рисков осложнения эпидемической ситуации.

Еще одно важное изменение: систему цифровых пропусков отменили насовсем – ранее режим пропусков был в статусе «временно приостановлен». Изменения вступают в силу с 1 августа 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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