В Липецке водитель "Ауди" насмерть сбил пешехода

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:24:15+03:00

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За минувшие сутки автоинспекторы выявили на дорогах Липецкой области 1 721 нарушение правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 6 водителей сели пьяными за руль. 56 человек до сих пор не поняли, что во время движения нужно пристегиваться. А 1 388 автомобилистов превысили скорость. Произошло 30 аварий, в которых никто не пострадал.

В минувший понедельник, 3 августа, на улице Ковалева в Липецке водитель на "Ауди А-3" сбил 45-летнего пешехода вне перехода. От полученных травм несчастный скончался на месте.

В Задонске "ВАЗ-21053" протаранил движущийся впереди "ВАЗ-21150". Пострадали оба водителя 30-лет. Также травмы получили мужчины 26 и 27-лет - пассажиры обеих машин. Всех госпитализировали.

Под Липецком ВАЗ протаранил легковушку: 4 человек госпитализировалиФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В Становлянском районе столкнулись "ВАЗ-21100" и "ВАЗ-2106". Пострадал 57-летний водитель "шестерки". В больнице медики оказали ему помощь и отпустили. Причины аварии выясняют специалисты.

На проспекте Победы в Липецке столкнулись легковушки.vk.com/myregion48

Еще несколько ДТП произошли в областном центре накануне. На проспекте Победы в сторону центра города столкнулись легковушки. Еще одна авария - на улице Механизаторов.

ДТП на улице Механизаторов в Липецке.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU