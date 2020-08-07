В Липецке спасатели успели вытащить из реки тонущего мужчину

Мужчину спасали в районе пляжа ЛТЗ Фото: УГПСС Липецкой области

В этом году из-за коронавируса купальный сезон в Липецке официально так и не открыли, но граждан это не остановило – в жаркую погоду люди тянутся к водоемам, а спасатели продолжают следить за безопасностью.

Не обходится и без происшествий. Одно из таких случилось вечером 6 августа в районе пляжа ЛТЗ. Там 39-летний мужчина заплыл слишком далеко от берега, но не рассчитал свои силы и начал тонуть. Липчанин смог закричать и подать сигнал о помощи, что заметили спасатели поста №3. Они оперативно подоспели к тонущему и успели вовремя вытащить из воды.

Как сообщили в пресс-службе областного управления УГПСС, мужчину доставили на берег и оказали первую медицинскую помощь. Также с человеком провели беседу и напомнили о правилах безопасности на воде.