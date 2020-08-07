На следующей неделе на Сокольском мосту в Липецке поменяют асфальт

На Сокольском мосту в Липецке поменяют асфальт. Часть подготовительных работ завершена. На новой неделе здесь начнут ремонтировать дорожное покрытие. На объект войдут 10 единиц спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, рабочие срежут старый асфальт, затем участок прольют битумом. А после начнут класть асфальтобетонное покрытие. Работы проведут ночью, чтобы не мешал автомобильный поток. Полосы будут ремонтировать поочередно.

Напомним, что на Октябрьском мосту обновляют тротуарные плиты. А на Петровском расчистили пешеходные дорожки. За неделю ямочный ремонт провели на улицах Пирогова, Архангельская, Металлургов, Космонавтов, Франко, Ушинского, Надежды и переулке Болотникова. На улице Моршанской заменили 4 тыс. кв.м дорожного полотна. Сфрезерованной асфальтобетонной крошкой отсыпали улицы Минина и Речную, часть дороги от Доватора до Достоевского. На следующей неделе завершат отсыпку улицы Мирной.