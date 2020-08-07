Под Липецком четверо подростков сбежали из лагеря

Под Липецком пропали подростки Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В минувший четверг, 6 августа, в Липецкой области пропали 4 подростков. Они ушли из детского лагеря "Елочка" Грязинского района около 21.00. Это воспитанники ГБОУ "Специальная школа-интернат Ельца" 15-летний Букичев Даниил Николаевич и 13-летний Кучеров Даниил Алексеевич.

Приметы Даниила Букичева: на вид 14-15 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные.

Был одет: черная футболка, короткие цветные шорты, темные кроссовки

Приметы Даниила Кучерова: на вид 11-12 лет, рост 145 сантиметров, худощавого телосложения, светлые волосы.

Был одет: светло-серый джемпер с длинным рукавом, синие джинсы, черные кроссовки.

Под Липецком пропали подростки Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В это же время лагерь покинули воспитанники ГБОУ "Специальная школа-интернат села Вторые Тербуны" 16-летний Пономарев Дмитрий Игоревич и 13-летний Федотов Владимир Евгеньевич.

Приметы Дмитрия: на вид 14-15 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения.

Был одет: черная кофта с капюшоном, короткие черные шорты, темные кроссовки.

Приметы Владимира: на вид 10-12 лет, рост около 140 сантиметров, худощавого телосложения, короткие волосы, темные глаза.

Был одет: синие спортивные штаны, темная футболка, синяя болоньевая жилетка, черные сланцы. Просьба ко всем, кто видел ребят или знает, где они могут находиться, сообщить об этом по телефонам: 02; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры. Электронная почта: ppdlip@mail.ru