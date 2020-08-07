В Липецкой области из-за горящего комбайна загорелось поле с пшеницей

Комбайн загорелся в поле Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецкой области случилось очередное ЧП с сельскохозяйственной техникой во время уборки урожая. Комбайн загорелся на поле с пшеницей во время уборочных работ в окрестностях села Вербилово Липецкого района.

Пожар во время уборки урожая Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Огонь перекинулся на траву и начал распространяться. На место сразу выехало отделение 38 пожарно-спасательной части. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, загорание стерни и зерновых ликвидировали до приезда пожарных.

Пожар в поле с пшеницей Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Горящий комбайн тушили уже сотрудники МЧС. По данным ведомства, серьезных последствий удалось избежать. Отметим, что это не первый такой пожар с техникой в нынешний сезон уборки урожая. Похожее ЧП фиксировали 29 июля в Добринском районе, где также из-за горящего комбайна едва не сгорело поле с пшеницей.