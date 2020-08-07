В Липецке два детсадовца угнали квадроцикл и влетели в забор

В Липецке наряду с мотоциклами и мопедами встречается и другой «летний» транспорт – квадроциклы, хоть и не часто, но даже с ними не обходится без ДТП причем с участием детей. Например в июне двое малышей детсадовского возраста, мальчики 4 и 5 лет заметили на улице квадроцикл и решили покататься. Поездка закончилась тем, что малыши влетели в забор – оба попали в больницу. Одного ребенка госпитализировали.

Еще одно ДТП с той же техникой произошло 2 августа на трассе Орел – Тамбов в Грязинском районе, там кто-то на квадроцикле влетел в стоящую «Ладу-Ларгус» и сбежал. Виновника ищут.

По данным автоинспекторов, в регионе зарегистрировали 392 квадроцикла. Поэтому ГИБДД напоминает, что это не транспортное средство, а спецтехника, на которой нельзя ездить по общим автомобильным дорогам. Раньше права на квадроцикл не требовались, но с недавних пор нужно водительское удостоверение с категорией «А». За езду без прав – штраф. Раньше 16 лет за руль садиться нельзя.