В выходные 9 улиц Липецка останутся без холодной воды

В выходные в Липецке отключат холодную воду. В субботу, 8 августа, с 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по адресам: улицы Студеновская, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 39б, 39а; Елецкая, 10, 10а, 10/2, 8а, 63; 9 Января, 1а, 7, 7/1. На этот же период времени без воду останутся жители частного сектора по улицам 9 Января, Елецкая, Карьерная, А. Павлова. Воду подвезут к дому №8а по улице Елецкая.

В воскресенье, 9 августа, с 10 утра до 8 часов вечера воду отключат по улицам Космонавтов, 88, 90, 92, 94, 94а; Бехтеева, 4, 6, 10; Политехническая, 1, 3, 5; Славянова, 1-3. Воды липчане смогут набрать у дома №90 по улице Космонавтов и дома №4 по улице Бехтеева.

Более подробная информация по следующим телефонам - 175 и 236-175.