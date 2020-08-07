Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 7 августа 2020 года: выписали еще 34 человек

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 7 августа 2020 года увеличилось. За сутки медики выписали еще 34 человек. Результаты обследований показали, что они полностью здоровы. По информации регионального оперштаба, за время пандемии 3 822 жителя Липецкой области справились с болезнью. При этом спасти не удалось 22 человек.

Всего в регионе выявили 4 665 случаев новой коронавирусной инфекции. Лечение продолжают 821 липчанин. В больницах лежат 249 человек. Остальные 572 пациента находятся дома. У них COVID-19 протекает в легкой форме. Инфекцию подозревют у 128 человек.

Этим утром стало известно о 19 новых больных. Из них 11 случаев зафиксированы в Липецке. В Липецком районе заразились 3 местных жителя. В Ельце, Грязинском, Данковском, Усманском и Хлевенском районах по 1 заболевшему.