В Липецке на ходу вспыхнул "Пежо"

В Липецке на ходу загорелась машина Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В эту пятницу, 7 августа, в Липецке вспыхнул автомобиль. Это произошло на ходу. Неладное водитель почувствовал, проезжая мимо остановки "улица Вермишева" областного центра. Он остановился. Оказалось, в иномарке загорелся моторный отсек.

К счастью, в машине оказался огнетушитель. Автомобилисту удалось сбить пламя. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они ликвидировали последствия пожара и обеспечили пожарную безопасность. В причинах случившегося разбираются специалисты. Иномарка получила незначительные повреждения.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.