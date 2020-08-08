Карта распространения коронавируса в Липецкой области на

За текущие сутки, 8 августа, число зараженных коронавирусом в Липецкой области превысило количество выздоровевших. По данным оперативного штаба, за день зарегистрировали 17 новых пациентов с диагнозом «коронавирусаня» инфекция, выписали за тот же период 10 человек. Всего с начала эпидемии COVID-19 в Липецкой области заболели 4682 человека. Выздоровели – 3832, 22 жителя региона умерли.

На текущие сутки на лечении остаются 825 человек, 246 их них лежат в госпиталях, 582 пациента лечатся дома. Еще 143 человека остаются в больницах с подозрением на выделение вируса.

Их последних 17 зараженных коронавирус распространяется по районам Липецкой области следующим образом: 8 человек в Липецке, 4 – в Грязинском районе, 2 – в Липецком и по одному в Данковском районе, Елецком и Ельце.