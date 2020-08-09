В Липецке спасатели помогли мужчине, повредившему плечо во время речной прогулки

Мужчину отправили в травмпункт. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Липецкие спасатели помогли 65-летнему мужчине, который травмировался в воде. Инцидент произошел 8 августа неподалеку от городского пляжа. Как сообщили в УГПСС Липецкой области, около 10.20 двое товарищей переплыли на резиновой лодке через реку Воронеж на остров, находящийся посередине водоема. Когда один из них выходил на берег, то неудачно упал в воду и повредил плечевой сустав.

Боль оказалась настолько невыносимой, что мужчинам пришлось криками привлечь внимание спасателей и попросить о помощи. Дежурная смена спасателей поста №1 переместила отдыхающих в патрульный катер и доставила на берег, куда уже была вызвана скорая помощь. Получившего травму мужчину направили в травмпункт.