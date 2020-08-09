Более восьмисот жителей Липецкой области продолжают лечение от коронавируса

Всего в Липецкой области зарегистрировали 4697 инфицированных. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прирост зараженных коронавирусом за минувшие сутки составил 15 человек. По муниципалитетам новые случаи распределились следующим образом: Липецк - семь, Елец, Долгоруковский район, Измалковский и Усманский районы - по одному, Елецкий и Становлянский районы - по два. Всего в Липецкой области зарегистрировали 4697 инфицированных.

Еще 12 человек завершили лечение. Общее число выздоровевших достигло 3844. Скончались 22 человека. 831 пациент - на лечении.

По состоянию на 9 августа, в больницах находятся 248 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», 132 - с подозрением на Covid-19. Лечатся на дому 583 пациента с легкой формой коронавируса.