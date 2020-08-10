Под Липецком женщина незаметно вынесла из магазина 13 кг мяса

В Липецкой области поймали двух воровок. Первая из них – 30-летняя жительница Грязей. Дама обворовала сетевой магазин в мае этого года. По данным полиции, женщина как-то умудрилась вытащить из холодильника 13 кг мяса на 2.5 тысячи рублей и незаметно пронести мимо кассы супермаркета.

Вторая криминальна особа, 39-летняя жительница Липецка, выкрала из магазина парфюмерную воду за 2 698 рублей. Дамочка спрятала флакончик в сумочке и пронесла мимо кассы. Как сообщили в пресс-службе УМВД по области, затем подозреваемая продала украденное неизвестной женщине за 1500 рублей. Причем у дамы есть ряд судимостей.

По обеим кражам возбудили уголовные дела по части 1 статьи 158 УК.