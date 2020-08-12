Под Липецком слетел с кювет и перевернулся микроавтобус – пострадал подросток

За день на дорогах региона перевернулись две машины Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Авария с участием микроавтобуса произошла во вторник, 11 августа, в Измалковском районе Липецкой области. Там на трассе Афанасьево-Измалково не справился с управлением 54-летний водитель «Фольксвагена-Транспортер». Микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся. В ДТП пострадали два пассажира: 52-летняя женщина и 14-летний подросток. Женщина в больнице, мальчика отправили домой.

Еще одна иномарка перевернулась в Лебедянском районе на трассе Вязово-Культура-Лебедянь. 61-летний водитель «Хундай Санта Фе» потерял управление, выехал на встречную и улетел в кювет. Водитель в больнице.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, предварительная причина обоих ДТП – скорость.

А в Липецком районе причиной ДТП стало несоблюдение очередности проезда. На трассе Хлевное-Липецк столкнулись «Тойота Королла» и «Форд Фокус», которым управляла 36-летняя женщина. 66-летний водитель «Тойоты» в больнице, женщине госпитализация не потребовалась. По предварительным данным, именно дама не пропустила «Тойоту» на нерегулируемом перекрестке.