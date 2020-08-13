Пропавший 11-летний мальчик ночевал на даче в Липецком районе

В Липецке нашли пропавшего 11-летнего школьника Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке нашли 11-летнего мальчика, пропавшего в минувшую среду, 12 августа. Напомним, школьник ушел в магазин около 19.30 вечера, но домой не вернулся. Всю ночь полиция и волонтеры искали юного липчанина. А Следственный комитет начал доследственную проверку по факту безвестного исчезновения ребенка.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, мальчика нашли на улице Папина в областном центре. К счастью, школьник жив и невредим. Ночевал он на даче родителей в Липецком районе.

В этот четверг, 13 августа, ребенка доставили в следственный отдел, чтобы выяснить всех обстоятельства приозошедшего. В том числе, почему он ушел из дома. ПО результатам проверки примут процессуальное решение.