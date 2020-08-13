Потерявший работу из-за алкоголя липчанин не смог засудить комбинат

В Липецке работник подрядной организации пытался засудить комбинат за «алкорамку». Устройство на проходной сработало утром в октябре 2019 года, когда мужчина шел на работу. Загорелась красная лампочка и тест показал превышение паров алкоголя – 0,41 мг/л. Охранник ЧОПа на проходной сразу составил акт и забрал у рабочего пропуск на территорию комбината.

Чтобы доказать, что рамка ошиблась, мужчина, поехал в областной наркодиспансер и сдал анализы спустя 1.5 часа. Показатели нового теста на тот момент были в норме. Но остаточные пары все же имелись, уже 0.14 мг/л. Он отвез справку на комбинат, но дирекция по безопасности НЛМК возвращать пропуск отказалась.

Липчанин пытался доказать через суд, что был трезв и требовал от комбината компенсацию материального ущерба в 90 000 рублей и столько же морального – всего 180 000. Мотивировал тем, что был вынужден уволиться из-за невозможности ходить на работу на территорию закрытого объекта.

В суде учли, что тестирование в диспансере все же показало остаточные пары и это через полтора часа после теста на рамке. К тому же наркологи выявили и другие признаки, включая сниженную концентрацию внимания. А в отчете охранника значится, что на момент сигнала рамки от рабочего исходил запах алкоголя, лицо и глаза были красные. Да и сам мужчина признался медикам, что пил накануне вечером.

Связь между отказом в пропуске и добровольным увольнением суд тоже не нашел, так как слесарь по ремонту котельного оборудования числился не на самом комбинате, а в подрядной организации. То есть увольнение не было вынужденным.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, Левобережный районный суд отказал в удовлетворении исковых требований. В ходе апелляции областной суд оставил решение без изменений.