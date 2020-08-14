С утра под Липецком столкнулись "Шкода" и "Форд"

Этим утром, 14 августа, в Липецке и области произошло несколько аварий. У села Казинка Грязинского района столкнулись две иномарки. Последствия ДТП попали в объектив видеорегистраторов.

У "Шкоды" разбита правая сторона переднего бампера. У синего "Форда" пострадала левая часть заднего бампера. От удара первая легковушка укатилась на встречную полосу.

Еще две иномарки столкнулись на улице Космонавтов в Липецке. Авария случилась перед пешеходным переходом. Один автомобиль врезался в тот, что был впереди. В причинах ДТП предстоит разобраться автоинспекторам.

Сотрудники ГИБДД просят липчан соблюдать правила дорожного движения. Помните, что от этого зависят жизнь и здоровье ваших близких и других участников движения.